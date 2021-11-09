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Министр обороны Армении отбыл в Москву

Министр обороны Армении отбыл в Москву

Делегация во главе с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном 9 ноября отбыла в Москву, где 10 ноября примет участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.


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