Минобороны сочло дестабилизирующей внеплановую активность США в Черном море

Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины", - заявили в Минобороны.

По данным Мнобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашел танкер John Lenthall, 4 ноября – корабль Mount Whitney ВМС США.

"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В нем говорится, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе.

"Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John LenthalI – в юго-западной части Черного моря.