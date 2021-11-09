Минобороны сочло дестабилизирующей внеплановую активность США в Черном море
Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины", - заявили в Минобороны.
По данным Мнобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашел танкер John Lenthall, 4 ноября – корабль Mount Whitney ВМС США.
"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
В нем говорится, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе.
"Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John LenthalI – в юго-западной части Черного моря.
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