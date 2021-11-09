Мгер Григорян принял постоянного представителя Программы развития ООН в Армении
Вице-премьер Мгер Григорян принял новоназначенного постоянного представителя ПРООН в Армении Натию Нацвлишвили.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА. Приветствуя гостя, вице-премьер поздравил его с назначением и пожелал успехов в выполнении его важной миссии.
Натия Нацвлишвили поблагодарил за прием и отметил, что он готов приложить все усилия для углубления сотрудничества в рамках совместных программ.
Отмечается, что собеседники обсудили возможные новые направления сотрудничества, затронули вопросы, связанные с текущими программами.
Мгер Григорян и Натия Нацвлишвили обменялись мнениями о реализации целей устойчивого развития, совершенствовании избирательной системы в Армении и реформах государственного управления.
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