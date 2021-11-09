Мгер Григорян принял постоянного представителя Программы развития ООН в Армении

Вице-премьер Мгер Григорян принял новоназначенного постоянного представителя ПРООН в Армении Натию Нацвлишвили.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА. Приветствуя гостя, вице-премьер поздравил его с назначением и пожелал успехов в выполнении его важной миссии.

Натия Нацвлишвили поблагодарил за прием и отметил, что он готов приложить все усилия для углубления сотрудничества в рамках совместных программ.

Отмечается, что собеседники обсудили возможные новые направления сотрудничества, затронули вопросы, связанные с текущими программами.

Мгер Григорян и Натия Нацвлишвили обменялись мнениями о реализации целей устойчивого развития, совершенствовании избирательной системы в Армении и реформах государственного управления.