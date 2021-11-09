Мы живя должны преодолеть эту боль, живя укрепить нашу Родину: Национальное собрание Арцаха

По случаю 44-й годовщины прекращения 44-дневной войны 5 фракций Национального собрания Республики Арцах приняли решение на площади Свободы в Степанакерте провести митинг, чтобы почтить память героев, но с учетом эпидемиологического состояния в республики, решили ограничиться заявлением на внеочередном заседании.

«Арменпресс» передает заявление Национального собрания Республики Арцах.

«9 ноября 2020 года в столице Арцаха Степанакерте оставалось всего несколько сотен человек, которым было все равно жить ради Родины, или умереть за нее.

Сегодня исполняется годовщина этого дня.

В 1992-1994 годах в Арцахской борьбе за выживание армянский народ показал силу своего единства, сумел остановить агрессию врага, освободил большую часть армянских территорий. Бессрочное прекращение огня, установленное 12 мая 2016 г., с нарушениями и человеческими жертвами, сохранялось до ночи с 1 на 2 апреля 2016 г.

Апрельской войной Азербайджан еще раз открыто продемонстрировал свои бесчеловечные, антиармянские цели, направленные на уничтожение армян Арцаха.

И, наконец, азербайджанская коварная и варварская пропагандистская машина и властные структуры Азербайджана при непосредственном участии Турции и террористических группировок осенью 2020 года попытались довести до конца свою давнюю программу уничтожения целой нации, коренного армянства Арцаха.

Однако, благодаря доблестным сынам нашего народа, сегодня мы хотя и разбиты и истерзаны, но у нас есть небольшая часть Родины Арцах.

К сожалению, 3 арцахские войны обогатили плеяду патриотов-героев. Они стали бессмертными ради того, чтобы наша Родина оставалась стойкой и сильной.

После мучительной войны 2020 г. мы всегда должны помнить, что лучшие, самоотверженные, героические парни нации отдали свои жизни, защитили эту небольшую часть нашей Родины ценой своих жизней.

Завет, оставленный ими – жить, творить, оставаться сильными на этой земле. Поэтому мы должны преодолеть эту боль, живя, укрепляя нашу Родину, чтобы имена наших героев и память о них жили бы вечно.

Мы чтим священную память героев-подвижников, мы преклоняемся перед их надгробиями и перед их родными», - говорится в заявлении НС Арцаха.