Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Париж

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 10 по 12 ноября с рабочим визитом посетит Париж, где примет участие в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в рамках которой состоится и мероприятие, посвященное 75-летию ЮНЕСКО.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита министр проведет двусторонние встречи.

Арарат Мирзоян в Париже примет участие и в церемонии открытия IV Форума мира.