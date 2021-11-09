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Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Париж

Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Париж

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 10 по 12 ноября с рабочим визитом посетит Париж, где примет участие в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в рамках которой состоится и мероприятие, посвященное 75-летию ЮНЕСКО.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита министр проведет двусторонние встречи.

Арарат Мирзоян в Париже примет участие и в церемонии открытия IV Форума мира.


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