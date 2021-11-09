Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Париж
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 10 по 12 ноября с рабочим визитом посетит Париж, где примет участие в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в рамках которой состоится и мероприятие, посвященное 75-летию ЮНЕСКО.
Как передает «Арменпресс», в рамках визита министр проведет двусторонние встречи.
Арарат Мирзоян в Париже примет участие и в церемонии открытия IV Форума мира.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 15:51 СМИ: британский врач объяснила, почему умирают привитые от COVID-19
- 15:42 Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Париж
- 15:38 Генрих Мхитарян возможно покинет «Рому»
- 15:12 Солнечные фотоэлектрические станции на крышах мэрии Гавара, Дома культуры и спортшколы
- 15:10 Оппозиционные депутаты Кнессета Израиля представили законопроект о признании Геноцида армян
- 15:02 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021
- 14:50 Трехсторонней встречи в связи с годовщиной подписания заявления от 9 ноября не запланировано: Дмитрий Песков
- 14:32 В Парламенте Армении выставлены работы армянских архитекторов из Шуши
- 14:31 Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист
- 14:18 Премьер Польши заявил, что кризис на границе с Белоруссией угрожает безопасности ЕС
- 14:04 Комиссия Национального собрания Армении вынесла положительное заключение по проекту госбюджета на 2022 год
- 14:03 Мы готовы помочь при необходимости консультаций: МИД РФ о делимитации и демаркации
- 13:57 В ФРГ призвали ЕС помочь Польше в разрешении миграционного кризиса
- 13:44 Действия спецслужб Азербайджана по запугиванию арцахцев в интернете получили новый размах: прокуратура Республики Арцах
- 13:19 В блиц-турнире, посвященном 85-летию Михаила Таля, участвовали и армянские гроссмейстеры
- 13:14 Цена газа в Европе снизилась на 4,5% на фоне возобновления прокачки по Ямал - Европе
- 13:06 Президент Арцаха воздал дань памяти жертвам 44-дневной войны
- 12:49 Арцрун Ованнисян назначен экспертом Комиссии НС по вопросам обороны и безопасности
- 12:47 К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
- 12:20 Заместителем министра иностранных дел Армении назначен Паруйр Ованнисян
- 12:17 СМИ: афганское ополчение уничтожило танк из патруля талибов в Панджшере
- 12:13 Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год
- 12:09 «Природа» и другие фильмы Артавазда Пелешяна будут показаны на престижном фестивале документального кино IDFA
- 12:06 Мане Геворкян освобождена с должности пресс-секретаря премьер-министра Армении
- 11:30 В Армении за первое полугодие осуществлены безналичные расчеты на сумму 365 млрд драмов
11:30, 06.11.2021
Просмотрели 1477 раз Для России и Армении открываются дополнительные перспективы реализации артерии «Север-Юг». Заявление МИД РФ
21:54, 05.11.2021
Просмотрели 1423 раз Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории они проходят: Оверчук на встрече с Пашиняном
15:39, 06.11.2021
Просмотрели 1294 раз Вести переговоры, обсуждать, но не упускать из виду ошибки Азербайджана. Эксперт
15:26, 04.11.2021
Просмотрели 1275 раз Азербайджан нарушил право армянских пленных на жизнь: ЕСПЧ огласил решение
21:39, 02.11.2021
Просмотрели 1261 раз 105 государств, в том числе и Армения, на СОР26 приняли Декларацию по лесам и землепользованию