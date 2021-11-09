Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян возможно покинет «Рому».

Как передает «Арменпресс», об этом пишет «La Gazzetta dello Sport». Мхитарян в период зимнего трансферного окна может покинуть римский клуб. Армянский полузащитник недоволен что в «Роме» ему дается мало игрового времени. Моуринью видит Мхитаряна в другом игровом положении, что может стать причиной его ухода.

Есть разговоры, что отношения Мхитаряна с Моуринью так и не урегулировались со времени их совместной работы в «Манчестер Юнайтед».