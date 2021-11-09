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Генрих Мхитарян возможно покинет «Рому»

Генрих Мхитарян возможно покинет «Рому»

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян возможно покинет «Рому».

Как передает «Арменпресс», об этом пишет «La Gazzetta dello Sport». Мхитарян в период зимнего трансферного окна может покинуть римский клуб. Армянский полузащитник недоволен что в «Роме» ему дается мало игрового времени. Моуринью видит Мхитаряна в другом игровом положении, что может стать причиной его ухода.

Есть разговоры, что отношения Мхитаряна с Моуринью так и не урегулировались со времени их совместной работы в «Манчестер Юнайтед».


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