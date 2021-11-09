Солнечные фотоэлектрические станции на крышах мэрии Гавара, Дома культуры и спортшколы

На крышах мэрии Гавара, Дома культуры и спортивной школы в рамках программ субсидий, реализуемых правительством РА, устанавливаются солнечные фотоэлектрические станции.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации Гавара, стоимость программы составляет 85 миллионов 357 000 драмов, из которых 65% обеспечивает правительство, 35% - мэрия Гавара. Строительные работы начались в октябре этого года и завершатся в этом же году. «Станция, расположенная на крыше Дома культуры будет иметь мощность в 74 киловатт, расположенная на крыше мэрии - 42 киловатта, на крыше спортивной школы, - 47 киловатт. «Благодаря этим трем станциям ежегодно будет производиться около 60 000 киловатт-часов электроэнергии, что, в свою очередь, приведет к экономии бюджета общины и к более эффективному расходованию сэкономленных и предоставленных бюджетных ресурсов», - сказали в мэрии Гавара.

Хосров Хлгатян