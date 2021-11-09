Оппозиционные депутаты Кнессета Израиля представили законопроект о признании Геноцида армян

Группа оппозиционных депутатов Кнессета Израиля представила законопроект об официальном признании Геноцида армян и установлении день 24 апреля Днем памяти.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Jerusalem Post».

Авторами законопроекта являются депутаты от партии ШАС Яаков Марги, Хаим Битон, Моше Арбел, а также депутаты от партии Яир Лапида «Еш Атид» Юлий Эдельштейн, Исраэл Кац и Йоав Киш.