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Оппозиционные депутаты Кнессета Израиля представили законопроект о признании Геноцида армян

Оппозиционные депутаты Кнессета Израиля представили законопроект о признании Геноцида армян

Группа оппозиционных депутатов Кнессета Израиля представила законопроект об официальном признании Геноцида армян и установлении день 24 апреля Днем памяти.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Jerusalem Post».

Авторами законопроекта являются депутаты от партии ШАС Яаков Марги, Хаим Битон, Моше Арбел, а также депутаты от партии Яир Лапида «Еш Атид» Юлий Эдельштейн, Исраэл Кац и Йоав Киш.


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