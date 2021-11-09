Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 021. Скончались 75 человек.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 761 067 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 792 человека, с начала пандемии – 696 921. Скончались 10 584 человека.

За сутки сделано 52 033 теста, в том числе 38 545 на антиген и 13 488 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 11,57%, за последние 14 дней – 9,78%, за последние семь дней – 10,46%.

К этому времени в Грузии сделано 2 010 783 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 254.

В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 808, в ковид-гостиницах – 1 300.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.