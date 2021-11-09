Трехсторонней встречи в связи с годовщиной подписания заявления от 9 ноября не запланировано: Дмитрий Песков

Трехстороннее заявление Российской Федерации, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы придаем большое значение документам годичной давности, они важны и для Азербайджана, и для Армении, это были документы, которые позволили остановить войну, привести к пути мирного развития экономики и инфраструктур региона», - заявление Дмитрия Пескова передает ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что российские миротворцы выполняют свои функции в регионе, обеспечивая безопасность, наблюдая за режимом прекращения огня и процессом возвращения беженцев. «Это очень важно. Поэтому значение подписания этих документов очень сложно переоценить», - сказал Песков.

Он сказал, что контакты между президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не приурочены к первой годовщине подписания трехстороннего заявления. «Что касается общения Баку с Ереваном, то Москва способствовала его осуществлению на разных уровнях, и регулярно. В отношении трехсторонней встречи, если будет такая договоренность, мы вам сообщим. На данный момент пока ничего не ясно», - сказал он журналистам.