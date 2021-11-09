В Парламенте Армении выставлены работы армянских архитекторов из Шуши

В Национальном собрании Армении организована экспозиция работ армянских архитекторов из Шуши. Как передает «Арменпресс», в НС сообщили, что ее инициатор председатель постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

В церемонии открытия выставки участвовали председатель НС РА Ален Симонян, депутаты и представители аппарата НС.

Отмечается, что представленные фотографии доказывают, что лишь благодаря построенным армянскими архитекторами зданиям провинциальный Баку превратился в город и в крупный административный и промышленный центр Закавказья.

В своем выступлении Тагуи Товмасян отметила, что параллельно с армянской архитектурой мы видим и проявления вандализма, разрушаются исторические и культурные центры Армении.

«Нашим противодействием этим действиям являются строения в вашей столице, спроектированные теми же шушинскими архитекторами», - сказала она.

С экспонатами выставки ознакомилась советник директора Национального музея-института архитектуры имени Александра Таманяна Ануш Тер-Минасян. По ее словам, азербайджанский архитектурный стиль был создан усилиями армянских архитекторов, его до этого просто не существовало.