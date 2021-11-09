Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист

Дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител, способен вызывать более тяжёлое течение заболевания. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

Он отметил, что дельта-штамм по свойствам значимо отличается от базового штамма, с которого начиналась пандемия.

"Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания, и он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжёлый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода", - сказал он на пленарном заседании X Юбилейной Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".