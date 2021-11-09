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Премьер Польши заявил, что кризис на границе с Белоруссией угрожает безопасности ЕС

Премьер Польши заявил, что кризис на границе с Белоруссией угрожает безопасности ЕС

Миграционный кризис на польско-белорусской границе угрожает безопасности и стабильности всего Европейского союза.

Такое мнение выразил во вторник в Twitter глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Охрана польской границы - наш национальный интерес. Но сегодня на карту поставлены стабильность и безопасность всего ЕС", - написал он, назвав происходящее на границе "гибридной атакой" белорусского руководства. "Мы не будем запуганы и будем защищать мир в Европе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - заверил он.


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