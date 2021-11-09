Комиссия Национального собрания Армении вынесла положительное заключение по проекту госбюджета на 2022 год

Постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального собрания Армении дала положительное заключение проекту государственного бюджета на 2022 год.

Как передает «Арменпресс», на заседании комиссии министр финансов РА Тигран Хачатрян напомнил, что на совместных заседаниях постоянных комиссий они уже подробно представляли проект бюджета на 2022 год, но вновь кратко обратился к нему.

«Проект государственного бюджета на 2022 год сформирован на основе приоритетов в экономической и в социальной сферах, предусмотренных программой правительства на 2021-2026 годы. После утверждения Национальным собранием он станет правовой основой, гарантирующей финансовое обеспечение правительственной программы», - сказал министр.

В государственном бюджете особое внимание в наступающем году будет уделено решению вопросов безопасности, системы образования, а также развития качественной инфраструктуры, что, по словам министра, имеет большое значение для инклюзивного экономического развития.

В проекте бюджета прогнозируется рост реального ВВП на уровне 7%. Планируется создать макроэкономические условия, которые будут способствовать высокой экономической активности частного сектора, создадут условия для 7% экономического роста к концу года. Капитальные расходы госбюджета на 2022 год составят около 347 млрд драмов или 4,5% ВВП. Планируется значительно увеличить налоговые поступления. В 2022 году они прогнозируются на уровне 1 трлн 844 млрд драмов, что на 263 млрд драмов или на 16,5% больше показателя, утвержденного уточненным бюджетным планом на 2021 год. Планируется значительно увеличить налоговые поступления. В 2022 году они прогнозируются на уровне 1 трлн 844 млрд драмов, что на 263 млрд драмов или на 16,5% больше показателя, утвержденного уточненным бюджетным планом на 2021 год. Ожидается, что налоговые поступления в 2022 году достигнут 23,4% ВВП, что на 0,9 процентных пункта превысит уровень 2021 года. Более того, налоговые поступления 2022 года на 380 млрд драмов превысят уровень докризисных налоговых поступлений 2019 года», - представил Тигран Хачатрян.

Планируется потратить 2 трлн 190 млрд драмов, что на 10,3% больше скорректированного расходного бюджета на 2021 год. По словам министра, текущие расходы не превысят налоговых поступлений. Заемные средства будут использованы исключительно для финансирования капитальных затрат на развитие.

«Проблема государственного долга в 2022 году значительно улучшится. В результате постепенного сокращения долга в 63,5% ВВП 2020 года, он к концу 2022 года составит 60,2%. Структура долга будет значительно улучшена, в ней увеличится доля денежной задолженности», - сказал министр.

Министр заверил, что рентабельность будет и дальше повышаться. За проект госбюджета поступило 4 голоса «за», 1 «против» при 1 воздержавшемся. Он будет обсужден на предстоящем пленарном заседании.