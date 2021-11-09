Мы готовы помочь при необходимости консультаций: МИД РФ о делимитации и демаркации

Российский миротворческий контингент, размещенный в Нагорном Карабахе, внес значительный вклад в дело стабилизации ситуации и обеспечения в регионе безопасности.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД России по случаю 1-й годовщины подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что со 2 декабря 2020 года возвращено 122 военнопленных. 105 из них были возвращены в Армению, 17 - в Азербайджан. Кроме того, азербайджанской стороне были переданы 3 пакета карт минных полей.

«9 ноября 2021 года исполняется год со дня заявления, подписанного президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Этот шаг позволил положить конец кровопролитию и начать процесс установления мирной жизни в регионе. Сегодня мы можем констатировать, что то, что было зафиксировано заявлением от 9 ноября 2020 года, в целом реализуется. В то же время не исключено, что Баку и Ереван сохраняют приверженность и дальнейшей реализации всех положений.

Российский миротворческий контингент внес значительный вклад в дело стабилизации ситуации и обеспечение безопасности в регионе. Это ценят и наши армянские и азербайджанские партнеры. Со 2 декабря 2020 года при участии российских миротворцев возвращено 122 военнопленных. 105 из них были возвращены в Армению, 17 - в Азербайджан. Кроме того, азербайджанской стороне были переданы 3 пакета карт минных полей.

Регулярно в регион доставлялась гуманитарная помощь, были разминированы территории, восстанавливалась инфраструктура. 53 000 человек вернулись в свои дома. С декабря 2020 года МЧС России доставило в регион 1581 тонну гуманитарных грузов и 800 тонн строительных материалов.

Мы продолжаем наши усилия по скорейшему решению остающихся гуманитарных проблем, включая освобождение всех пленных, а также выяснение судеб всех без вести пропавших, передачу останков погибших и предоставление надежных карт минных полей. Также актуально обеспечение сохранности исторического, культурного и религиозного наследия.

Мы намерены вместе с нашими партнерами работать над решением вопроса о разблокировании всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, как это изложено в заявлении, подписанном лидерами России, Азербайджана и Армении от 11 января 2021 года. Мы высоко ценим деятельность трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении. Мы подчеркиваем необходимость скорейшего запуска конкретных проектов, основанных на сбалансированных интересах, которые будут способствовать раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа.

Мы работаем над снижением напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе, чтобы как можно скорее начать процесс ее делимитации и демаркации. Мы готовы поддержать нужным советом.

Считаем необходимым продолжить усилия в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прежде всего в контексте решения социально-экономических и гуманитарных проблем региона.

Мы сделаем все возможное, чтобы способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, расширение контактов на всех уровнях, безопасность и экономическое развитие Южного Кавказа. Мы также готовы способствовать диалогу между представителями общественности Азербайджаном и Армении при участии России, с целью создания атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами.

«Мы за установление добрососедских отношений и развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями», - говорится в заявлении МИД России.