В ФРГ призвали ЕС помочь Польше в разрешении миграционного кризиса

Варшава нуждается в помощи Европейского союза, чтобы решить проблему мигрантов на белорусско-польской границе. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры. Все государства ЕС должны объединиться здесь", – сказал Зеехофер в интервью изданию Bild.

Он также заявил, что Варшава принимает адекватные меры по защите границ ЕС, и европейские страны должны оказать Польше поддержку. Отвечая на вопрос, как Германия расценивает решения польских властей, Зеехофер отметил, что одобряет действия поляков, поскольку страна оказывает услугу всей Европе. Он также сравнил Польшу с Турцией и напомнил, как президент Эрдоган принял более трех миллионов беженцев.

В свою очередь, МИД Польши призвал ввести санкции в отношении всех причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

"Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке", – говорится в аккаунте ведомства в Twitter.

На странице МИД также размещена публикация министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который выступил за разработку пакета санкций.

Ранее в понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Евросоюз может ввести санкции против авиаперевозчиков из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.