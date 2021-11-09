Действия спецслужб Азербайджана по запугиванию арцахцев в интернете получили новый размах: прокуратура Республики Арцах

8 ноября в прокуратуру Арцаха поступило сообщение, что представители спецслужб Азербайджана гражданину Республики Арцах, проявлявшему активность в соц. сетях, на разных страницах той же социальной сети угрожали убийством и расправой, представив информацию, которая свидетельствовала о предварительном сборе личных данных этого гражданина.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает прокуратура Арцаха, отмечая, что указанный отчет направлен в Службу национальной безопасности Республики Арцах для обсуждения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

«Вновь просим граждан Республики Арцах воздерживаться от контактов с подозрительными или неизвестными пользователями социальных сетей, передачи информации, а в случае возникновения такой ситуации немедленно сообщать об этом в Службу национальной безопасности Республики Арцах», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что азербайджанские спецслужбы или их представители использовали различные уловки в социальных сетях, чтобы регулярно пытаться вовлекать арцахских пользователей в различные обсуждения, и получать от них информацию, распознавать общественные настроения и мнения по разным вопросам.