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В блиц-турнире, посвященном 85-летию Михаила Таля, участвовали и армянские гроссмейстеры

В блиц-турнире, посвященном 85-летию Михаила Таля, участвовали и армянские гроссмейстеры

По окончании шахматного турнира «Grand Swiss» состоялся большой блиц-турнир, посвященный 85-летию Михаила Таля, в котором участвовали почти все сильные гроссмейстеры.

Как передает «Арменпресс», Айк Мартиросян блестяще выступил на этом турнире и занял 4-е место, набрав 12,5 очков по 18 играм. Левон Аронян, Габриэл Саркисян и Мануэл Петросян с 12 очками разделили 6 - 14 места.


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