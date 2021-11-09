В блиц-турнире, посвященном 85-летию Михаила Таля, участвовали и армянские гроссмейстеры

По окончании шахматного турнира «Grand Swiss» состоялся большой блиц-турнир, посвященный 85-летию Михаила Таля, в котором участвовали почти все сильные гроссмейстеры.

Как передает «Арменпресс», Айк Мартиросян блестяще выступил на этом турнире и занял 4-е место, набрав 12,5 очков по 18 играм. Левон Аронян, Габриэл Саркисян и Мануэл Петросян с 12 очками разделили 6 - 14 места.