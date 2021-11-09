Президент Арцаха воздал дань памяти жертвам 44-дневной войны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян, в связи с годовщиной завершения военных действий, 9 ноября посетил городской Мемориальный комплекс и воздал дань памяти героям, павшим в третьей Арцахской войне.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Арцаха.

Отмечается, что глава государства побывал и в военном пантеоне и возложил цветы к могилам погибших в Арцахских войнах.