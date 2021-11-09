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К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля

К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля

Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября. Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте одного из подразделений НАСА.

На минимальное расстояние астероид приблизится к Земле 13 ноября. По оценкам американского агентства, астероид пролетит от нашей планеты более чем в 4 миллионах километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.

Астероид 2004 UE входит в группу "Аполлонов", потенциально опасных астероидов, чьи траектории полета пересекаются с орбитой Земли. Первое наблюдение астероида датировано 2004 годом. В следующий раз астероид сблизится с Землей в 2051 году.

 


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