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Заместителем министра иностранных дел Армении назначен Паруйр Ованнисян

Заместителем министра иностранных дел Армении назначен Паруйр Ованнисян

Паруйр Ованнисян назначен заместителем министра иностранных дел Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом стало известно из решения премьер-министра РА, размещенного на сайте правительства e-Gov.am

«В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Республики Армения «О государственной службе» назначить Паруйра Ованнисяна заместителем министра иностранных дел», - говорится в решении премьера.


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