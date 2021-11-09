Заместителем министра иностранных дел Армении назначен Паруйр Ованнисян

Паруйр Ованнисян назначен заместителем министра иностранных дел Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом стало известно из решения премьер-министра РА, размещенного на сайте правительства e-Gov.am

«В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Республики Армения «О государственной службе» назначить Паруйра Ованнисяна заместителем министра иностранных дел», - говорится в решении премьера.