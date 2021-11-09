Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба белорусского Минэнерго.

"Девятого ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве.

"Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", - подчеркнули в пресс-службе.