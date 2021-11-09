Мане Геворкян освобождена с должности пресс-секретаря премьер-министра Армении

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян согласно собственному заявлению освобождена с должности пресс-секретаря премьер-министра.

Как передает «Арменпресс», Мане Геворгян сообщила об этом на своей официальной странице в Facebook.

«Дорогие друзья, по собственному заявлению я освобождена с должности пресс-секретаря премьер-министра. Благодарю премьер-министра и Аппарат правительства за совместную работу.

Период моего исполнения обязанностей пресс-секретаря премьер-министра был полон трудностями, выпавшими на долю Армении. Несмотря ни на что, я старалась оставаться верной ценностям, которые были в основе революции 2018 года. Приношу свои извинения всем тем, чьи надежды я не оправдала в этой должности. Я благодарю и журналистов за плодотворное сотрудничество», - написала она.