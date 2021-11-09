«Природа» и другие фильмы Артавазда Пелешяна будут показаны на престижном фестивале документального кино IDFA

На самом престижном в мире фестивале документального кино IDFA, который пройдет с 17 по 28 ноября в Амстердаме, состоится европейская премьера фильма «легендарного армянского визуального эссеиста» Артавазда Пелешяна «Природа».

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сайт kinoashkharh.am, президент фестиваля Орва Нирабия отметила, что в этом году фестиваль за его неоценимый вклад в кинематограф будет чествовать Артавазда Пелешяна.

Помимо премьеры фильма Пелешяна «Природа», состоится ретроспективный показ более ранних документальных фильмов мастера.

Мировая премьера фильма Артавазда Пелешяна «Природа» состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале (New York Film Festival-59). Фестивальное шествие фильма «Природа» и его международный успех продолжаются.

Фильм «Природа» был сопродюсирован французским фондом «Fondation Cartier» и немецкой кинокомпанией «ZKM». «Природа» - первый фильм, снятый Артаваздом Пелешяном спустя 27 лет после «Жизни», в 1993 году, в котором король «пространственного монтажа» вновь обратился к теме природы, используя музыку Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Тертеряна и Тиграна Амасяна.