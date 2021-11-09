В Армении за первое полугодие осуществлены безналичные расчеты на сумму 365 млрд драмов

В Армении люди для осуществления повседневных розничных операций стали чаще проводить безналичные расчеты. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам во время обсуждения пакета законопроектов о безналичных расчетах заявил заместитель председателя Центрального банка Армении Вахтанг Абраамян.

Вахтанг Абраамян представил статистику по безналичным расчетам с 2018 года. «У нас около 2,6 миллиона карт, выпущенных через банковскую систему, около 1 600 банкоматов, более 1 600 POS-терминалов, около 3 000 виртуальных POS-терминалов», - сказал он.

Что касается ставок по карточным транзакциям, он отметил, что в 2018 году было совершено около 3 миллионов транзакций с иностранными картами, около 2 миллионов транзакций с армянскими картами за рубежом и около 33 миллионов транзакций с армянскими картами в Армении.

«В первом полугодии 2021 года мы уже заключили около 33 миллионов сделок. Другими словами, количество транзакций увеличилось почти вдвое», - представил заместитель председателя Центрального банка, добавив, что транзакции с армянскими картами выросли примерно на 50 процентов в физической среде и более чем на 300 процентов в Интернете.

Он 2020 год считает прорывом в том смысле, что многие люди из-за эпидемии перешли на онлайн-транзакции. В первой половине 2021 года на онлайн-платформе были совершены транзакции на сумму около 300 млрд драмов, только по картам.

«Речь идет о безналичных операциях на сумму около 365 млрд драмов в первой половине 2021 года, около 900 млрд драмов в наличных операциях через банкоматы. Наличные по-прежнему превышают. Около 65% операций в количественном отношении являются безналичными», - сказал зампред ЦБ.

В первом квартале 2021 года безналичные операции составили 70%. Средняя стоимость безналичной операции с 27 000 драмов 2017 года достигла примерно 9 600 драмов. «Это свидетельствует о том, что в своей повседневной деятельности, в розничной торговле люди стали чаще использовать безналичные платежи», - сказал Вахтанг Абраамян.