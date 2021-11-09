В Армении за день подтвержден 1121 случай заражения COVID-19, скончались 62 человека

По состоянию на 11:00 9 ноября в Армении всего подтверждено 322 364 случая заражения COVID-19, 285 057 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 29 203 пациента.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 9 152 теста. Подтверждено 1 121 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 2 191 заболевших, есть 62 летальных исхода.

Всего по причине Covid-19 - 6 762 летальных исходов. Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 342.

Всего проведено 2 миллиона 192 270 тестирований.