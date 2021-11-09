Российская сторона проинформировала Южную Корею об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V" и попросила скорее признать его. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики посетил с рабочим визитом Южную Корею 1-5 ноября в для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Состоялись несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.

"Мы проинформировали корейскую сторону об эффективности вакцины "Спутник" и призвали к скорейшему признанию "Спутника" в Корее. Это позволило бы вакцинированным "Спутником" не проходить карантин", - рассказал министр.

Как отметил собеседник агентства, такое решение было бы "крайне полезным как для развития как гуманитарных, так и экономических связей" двух стран.

На данный момент от обязательного карантина при въезде в Южную Корею освобождаются лишь те иностранные граждане, которые либо прошли полный курс вакцинации в самой Республике Корея, либо сделали первый укол в стране, а второй - за рубежом. При этом Сеул признаёт только вакцины, одобренные ВОЗ. Полностью вакцинированные за рубежом иностранцы и граждане РК обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию.