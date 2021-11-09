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Премьер-министр Армении в военном пантеоне «Ераблур» почтил память погибших в 44- дневной войне

Премьер-министр Армении в военном пантеоне «Ераблур» почтил память погибших в 44- дневной войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с годовщиной завершения военных действий 9 ноября посетил военный пантеон «Ераблур».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве Армении. Премьер-министр возложил цветы к могилам героев, почтил память погибших в 44-дневной войне.


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