Следственный комитет Арцаха сообщил подробности инцидента с трагическим исходом, произошедшим у Шуши

Следственный комитет Республики Арцах распространил заявление по поводу очередной провокации противника с трагическим исходом, произошедшей 8 ноября на перекрестке у города Шуши.

Как передает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«8-го ноября 2021 года, около 15:00, военнослужащий Вооруженных сил Азербайджанской Республики, личность которого еще не выяснена, пересек территорию, находящуюся под контролем Вооруженных сил Азербайджанской Республики, на участке автодороги Шуши-Бердзор под названием «Под Шуши». Пытаясь нагнать атмосферу страха и ужаса, мотивированный национальной и религиозной ненавистью, с прямым намерением незаконно убить двух или более человек, он обстрелял людей, занимавшихся ремонтом водопровода, в результате чего Мартик Еремям получил пулевое ранение и скончался на месте. Огнестрельные ранения получили Геворг Мелкумян, Гагик Казарян и Армен Саркисян.

На место происшествия выехала следственная группа под руководством начальника Территориального следственного управления Следственного комитета Республики Арцах Масиса Тер-Тарханяна.

По факту возбуждено уголовное дело по пунктам 1, 9, 14 части 2 статьи 103 и пункту 2 части 2 статьи 225 Уголовного кодекса Республики Арцах. Расследование ведет группа предварительного следствия.

В рамках уголовного дела проводятся неотложные процессуальные и следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента».