В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Никарагуа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 2.53 по времени UTC (5.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к юго-западу от населенного пункта Масачапа. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.