Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Никарагуа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 2.53 по времени UTC (5.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к юго-западу от населенного пункта Масачапа. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]