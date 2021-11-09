Между Арменией и Саудовской Аравией сложилась положительная атмосфера для сотрудничества: ответ МИД РА «Арменпрессу»

Визит президента Армении Армена Саркисяна в Саудовскую Аравию для участия в конференции «Будущая инвестиционная инициатива», его встреча с наследным принцем Мухаммадом бен Салманом аль-Саудом внесут большой вклад в развитие армяно-саудовских межгосударственных отношений. В этом «Арменпресс» заверили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, отвечая на вопрос, будет ли визит президента способствовать установлению дипломатических отношений Армения-Саудовская Аравия.

Как сообщили в МИД, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, в последние годы были армяно-саудовские контакты разного уровня. По данным МИД, этот процесс продолжается уже в течение некоторого времени.

«В целом можно сказать, что создана позитивная атмосфера для сотрудничества с саудовской стороной», - сказали «Арменпресс» в МИД Армении.

Вопрос: Будет ли первый визит президента Республики Армения в Королевство Саудовская Аравия каким-либо образом способствовать установлению межгосударственных дипломатических отношений между этой страной и Республикой Армения и прогрессу в этом направлении, или может ли для этого создать хорошие предпосылки?

Ответ: С момента обретения Республикой Армения независимости отношения со странами Ближнего Востока являются одним из важных направлений внешней политики Республики Армения, принимая во внимание как геополитическое положение Армении в регионе, так и существующие глубокие исторические и культурные связи. Республика Армения ведет политику, направленную на укрепление и углубление существующих связей со странами региона, расширение сотрудничества со странами региона, представляющего взаимный интерес, что закреплено в программе правительстве Республики Армения 2021 - 2026 годов.

С этой точки зрения мы уверены, что рабочий визит президента Республики Армения Армена Саркисяна в Саудовскую Аравию для участия в международном форуме «Будущая инвестиционная инициатива» и встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом будут полезны, внесут большой вклад в развитие армяно-саудовских межгосударственных отношений.

Вопрос: Делала ли Армения в последнее время какие-либо шаги в этом направлении, поддерживала ли она какие-либо контакты с саудовской стороной, или планируется ли предпринять какие-либо дипломатические шаги?

Ответ: Следует отметить, что в последние годы были армяно-саудовские контакты разных уровней, этот процесс идет уже давно. В целом можно сказать, что создана позитивная атмосфера для сотрудничества с саудовской стороной.

26 октября президент Республики Армения Армен Саркисян с рабочим визитом посетил Королевство Саудовская Аравия для участия в V конференции «Будущая инвестиционная инициатива» - «Future Investment Initiative», проходящей в Эр-Рияде. В форуме приняли участие главы государств, члены правительств, руководители известных транснациональных и мировых компаний, а также бизнесмены.

По сообщению Аппарата президента, Армен Саркисян вместе с наследным принцем Саудовской Аравии, вице-премьером и министром обороны Мухаммадом бен Салманом присутствовал на церемонии открытия конференции, говорил с ним о необходимости развития отношений между Арменией и Саудовской Аравией и об их будущем. Стороны подчеркнули, что богатые исторические отношения между двумя народами являются хорошей основой для построения будущих межгосударственных отношений.

Арам Саркисян