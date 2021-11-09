Европейские индексы - 08-11-21

МОСКВА, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.05% и составил 16046.52 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 7047.48 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7300.40 пункта, а российский RTSI вырос на 0.94% и составил 1865.46 пункта.