Ованнес Назарян включен в состав национальной сборной Армении по футболу

В составе сборной Армении по футболу пополнение.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение ФФА, защитник ереванского «Арарата» Ованнес Назарян включен в состав национальной сборной и будет готовиться к матчам с командами Северной Македонии и Германии.

Утром 8 ноября сборная Армении начала проводить тренировочные сборы в Техническом центре ФФА Академии футбола. На данный момент в команду привлечены 15 футболистов. Давид Юрченко, Тарон Восканян, Артак Григорян, Арсен Бегларян и Нарек Григорян присоединятся к команде после матча Премьер-лиги Армении VBET между своими клубами.

Камо Ованнесян, Тигран Барсегян и Ишхан Гелоян уже сегодня будут в Армении.

Генрих Мхитарян, Андре Чалишер, Лукас Селарян, Саргис Адамян присоединятся к национальной команде 9 ноября.