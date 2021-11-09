Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь

Ованнес Назарян включен в состав национальной сборной Армении по футболу

Ованнес Назарян включен в состав национальной сборной Армении по футболу

В составе сборной Армении по футболу пополнение.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение ФФА, защитник ереванского «Арарата» Ованнес Назарян включен в состав национальной сборной и будет готовиться к матчам с командами Северной Македонии и Германии.

Утром 8 ноября сборная Армении начала проводить тренировочные сборы в Техническом центре ФФА Академии футбола. На данный момент в команду привлечены 15 футболистов. Давид Юрченко, Тарон Восканян, Артак Григорян, Арсен Бегларян и Нарек Григорян присоединятся к команде после матча Премьер-лиги Армении VBET между своими клубами.

 Камо Ованнесян, Тигран Барсегян и Ишхан Гелоян уже сегодня будут в Армении.

 Генрих Мхитарян, Андре Чалишер, Лукас Селарян, Саргис Адамян присоединятся к национальной команде 9 ноября.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]