В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши

В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали сообщения СМИ о стрельбе в районе границы с Польшей, куда пришли тысячи нелегальных мигрантов.

"Стрельба слышна с польской стороны", — сказал официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы.

Как заявляли в Госпогранкомитете, нелегалы, оказавшись перед заграждениями, неоднократно пытались донести до польских пограничников, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. В ведомстве подчеркнули, что "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".

Опубликованные польскими военными видеокадры подтверждают, что нелегалы пытались сломать забор и перекусить колючую проволоку, в ответ силовики использовали спецсредства.

Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны.

После неудачной попытки прорвать кордон мигранты поставили палатки и разожгли костры, сообщили в польском Минобороны.

Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе. В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.

Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.