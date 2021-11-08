На площади Свободы в Ереване прошел митинг оппозиционного блока «Армения»

На площади Свободы в Ереване 8 ноября прошел митинг оппозиционного блока «Армения». Как сообщает Арменпресс, на митинге второй президент Армении, лидер блока Роберт Кочарян обвинил правительство в провале переговорного процесса.

«После победы в первой войне наши переговорные позиции основывались на наших победах: зона безопасности вокруг Карабаха, 7 районов, боеспособная армия Армении, тот факт, что Армения была гарантом безопасности Карабаха и была общая армяно-карабахская граница от Вардениса до реки Аракс. И это придавало нам силы во всем переговорном процессе. И постепенно мы фиксировали дипломатические победы. Сейчас всех этих преимуществ нет», - сказал Кочарян.

Кочарян коснулся также внутриполитической ситуации, коронавируса и инфляции. «Мы все должны объединиться. Мы должны усилить это движение сопротивления, насколько это возможно. Это продлится недолго, это вопрос нескольких недель, месяцев. Все зависит от вас, от каждого гражданина Армении, стоящего на этой площади», - добавил лидер блока «Армения».

Член оппозиционной фракции НС «Армения», вице-спикер НС Ишхан Сагателян в своем выступлении отметил, что противник по-прежнему имеет амбиции в отношении Сюника, пытается изгнать армян из Арцаха, туркифицировать Армению. «Что мы должны делать? Что должен делать армянский народ? Мы должны сформировать общенациональное сопротивление. Давайте договоримся, сегодня здесь, на площади Свободы, мы закладываем фундамент общенационального сопротивления», - сказал Ишхан Сагателян.