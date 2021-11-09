Армянская «мать» луны и солнца

По велению судьбы армяне расселились по всему миру, прославились своей деятельностью, достижениями и высокими моральными качествами. Многие из них сыграли редкие роли в формировании других государств, с дохристианских времен до наших дней. Среди них были короли, императоры, высокопоставленные государственные деятели и правоведы, шпионы, представители различных сфер искусства и спортсмены. Среди них не только мужчины, но и женщины, которые сияли своим женским обаянием и редкими способностями, умом и душевностью...

Одна из них - Аленуш Терян… Она прославилась как «мать современной иранской астрономии». Основательница первой солнечной обсерватории в истории Ирана, первая женщина-профессор физики в Иране, первый преподаватель астрофизики в Иране. И все это, в то время когда подобная деятельность женщин в Иране не поощрялась, хотя следует отметить, что армянских женщин из-за их настойчивости, трудолюбия и целеустремленности вынуждены были принимать и узнавать их.

В Иране известна и профессор философии Мария Баграмян, но сегодня день рождения Аленуш Терян. Аленуш родилась в Тегеране 9 ноября 1920 года, в семье образованных армян. Мать Варто Терьян была родом из Тебриза. Помимо 25-летней сценической жизни (театральный актер и режиссер), она также преподавала французский язык. Отец Аленуш, Арто Терян, был из Новой Джульфы, актер, режиссер, писатель и переводчик, который представлялся под псевдонимом «Аризад», и последние 20 лет своей жизни также был и директором «Сепах Банка» в Иране. Родители говорили на армянском, персидском и французском языках. Арто Терян переводил стихи Фирдуси, которые опубликованы в его книге «Поэтический сборник Аризада». Аленуш была единственным ребенком своих родителей, которая не вышла замуж и посвятила всю свою жизнь науке и ученикам. В конце своей жизни, когда она уже была на пенсии, она подарила свою квартиру армянам Новой Джуги и завещала построить комфортабельные общежития для бездомных студентов, в то время как сама жила в доме престарелых Тохид в Тегеране.

Аленуш, как и ее родители, получила хорошее образование. В 1947 г. она окончила факультет естественных наук Тегеранского университета, в сентябре начала работать в физической лаборатории того же факультета, через год была назначен руководителем лаборатории. Но в то же время, она не смогла убедить своего преподавателя Махмуда Хесаби помочь со стипендией для продолжения учебы во Франции. Причина отказа - женщина. Для женщины достаточно этого образования. Аленуш, как и ее родители, получила хорошее образование. 1947 г. Он окончил факультет естественных наук Тегеранского университета в мае 2006 года, а в сентябре начал работать в Физической лаборатории того же факультета, а через год был назначен руководителем лаборатории. В то же время он не смог убедить своего преподавателя Махмуда Хесаби помочь со стипендией для продолжения учебы во Франции. Причина отказа - женщина. Для женщины достаточно образования. Аленуш материально помог ее отец, и она уехала в Париж, где продолжила обучение на факультете атмосферной физики Университета Сорбонны. После получения степени аспиранта, в 1956 году получила предложение преподавать там. Однако Аленуш возвращается в Иран, приступает к работе на физическом факультете Тегеранского университета, преподает термодинамику.

И когда в 1959 году Западная Германия предоставила Тегеранскому университету стипендию на обучение в обсерватории в течение 4 месяцев, в качестве стипендиата была выбрана Аленуш Терян. На этот раз то, что она женщина, похоже, ей не помешало. 30 мая 1964 г. Терян была удостоена звания профессора, став первой женщиной-профессором в Иране. Наука полностью поглотила Аленуш, она была востребована. 20 ноября 1966 года она была избрана членом Комитета геофизики Тегеранского университета

Аленуш Терян удостоилась множества наград, уважения и любви, так как беззаветно любила науку, своих учеников, родных, к которым испытывала чувство долга и проявляла заботу. Программа «Мудрецы» на иранском телевидении признала Аленуш Терян незаменимой фигурой в области науки. В 2003 году иранское телевидение сняло документальный фильм о ее жизни «К Солнцу», в июле 2006 году она была удостоена высокой оценки и ордена президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Уже будучи в доме престарелых, Аленуш Терян получила последнюю, пожалуй, самую долгожданную и дорогую награду - Международную премию Виктора Амбарцумяна.

Аленуш Терян доказала миру, что можно добиться больших успехов, будучи не только женщиной, но и представительницей этнического и религиозного меньшинства. Она скончалась в возрасте 90 лет 4 марта 2011 году. Ее провожали члены Меджлиса Ирана, студенты, армяне, все кто знали ее.

Один из бывших учеников Аленуш, депутат Хасан Гафурифард сказал о ней, что «она всегда говорила, что у нее есть дочь по имени Арев (солнце) и сын по имени Лусин (луна)».

Элеонора НЕРСИСЯН