Состояние одного раненого оценивается как тяжелое, двух других - средней тяжести

Состояние одного из мирных жителей, раненных в результате обстрела азербайджанской стороной на перекрестке у города Шуши, врачи оценивают как тяжелое, а двух других - средней тяжести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Республики Арцах.

В ведомстве напомнили, что 8 ноября около 15:00 на перекрестке возле города Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, ведущих работы на водопроводе в этом районе.

Трое мирных жителей доставлены в Республиканский медицинский центр Республики Арцах с огнестрельными ранениями.

Первый из раненых получил огнестрельное ранение в левую половину груди. Огнестрельное ранение в области шеи, осколочные ранения верхней трети, второй - огнестрельное ранение нижней челюсти, а третий - огнестрельное ранение левой половины грудной клетки без проникновения в плевральную полость.

Врачи оценивают состояние двух пострадавших как средней тяжести. На данный момент операция одного из пострадавших успешно завершена, состояние оценивается как тяжелое.