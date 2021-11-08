Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям встретился с послом Великобритании

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Э.Агаджанян 8 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джоном Галагером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла в парламенте, председатель комиссии отметил, что законодательная и исполнительная власти придают большое значение расширению и углублению отношений с Великобританией. Как руководитель группы дружбы Армения-Великобритания Э.Агаджанян подчеркнул необходимость сотрудничества между комиссиями парламентов двух стран.

Посол, поблагодарив председателя комиссии за теплый прием, поздравил его с избранием на пост руководителя группы дружбы. Он также подчеркнул важность взаимодействия между парламентами обоих государств.

Касаясь ряда реализуемых в Армении международных программ, Э.Агаджанян с удовлетворением отметил факт участия в них Великобритании.

Стороны, в частности, обратились к полноценному выполнению плана действий ПРООН «Новая Армения – современный парламент» и программы Армения-СЕ на 2019-2022 гг.

Э.Агаджанян, говоря о реализации трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 г., а также установлении долгосрочного мира в регионе, коснулся провокаций и нарушений положений указанного документа со стороны Азербайджана. В частности, он отметил, что важнейшим повесточным вопросом остается возвращение армянских военнопленных и удерживаемых лиц на родину.