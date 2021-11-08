Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор двусторонне открыта после того, как движение по трассе Степанакерт-Шуши-Бердзор было остановлено из-за инцидента возле перекрестка Шуши. Как передает Арменпресс, об этом сообщает полиция министерства внутренних дел Республики Арцах.

«8 ноября, около 15:00 часов, в районе города Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, выполняющих строительные работы на водопроводных каналах, в результате чего пострадали 4 мирных жителя, один из которых - 22-летний Э.М. скончался на месте.

Состояние других пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Правоохранительные органы Республики Арцах совместно с российскими миротворческими силами в настоящее время проводят соответствующие работы по выяснению обстоятельств происшествия.

Сообщалось, что движение по трассе Степанакерт-Бердзор приостановлено. Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор теперь открыта с обеих сторон для всех типов транспортных средств», - говорится в сообщении.