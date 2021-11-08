Движение на перекрестке у города Шуши, где произошел инцидент, временно прекращено
На перекрестке у города Шуши 8 ноября, около 15:00 часов, азербайджанский солдат открыл огонь по работникам ЗАО «Водоканал», осуществляющим ремонтные работы.
«В результате выстрелов один человек скончался на месте, а трое человек с огнестрельными ранениями были доставлены в Республиканский медицинский центр. Последние получили ранения в области груди и шеи, их жизни ничего не угрожает», - сообщили Арменпресс в прокуратуре Арцаха.
Для выяснения обстоятельств, выявления истинных причин и правовой оценки происшествия оперативными группами Службы национальной безопасности, полиции и следователями Следственного комитета на месте проводятся неотложные следственные действия.
Отмечается, что в связи с тем, что на месте происшествия проводятся следственные действия, движение в этом участке на короткое время прекращено.
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