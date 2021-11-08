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В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков

В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков

 В ходе спецопераций в Тбилиси и в Марнеули задержаны два человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД Грузии.

Один подозреваемый был задержан в городе Марнеули, второй – в поселке Поничала в Тбилиси.

В результате личного обыска задержанного в Поничала полиция изъяла 700 граммов героиносодержащих наркотиков в качестве вещественных доказательств.

У второго задержанного в Марнеули при обыске в подсобном помещении его жилого дома было найдено более 500 граммов героиносодержащих наркотических веществ.

Преступление наказывается лишением свободы от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.


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