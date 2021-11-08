Министр объяснил избрания Папикяна председателем Совета попечителей ЕГУ требованием закона

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян заверил, что они были вынуждены избрать членом Совета попечителей ЕГУ лицо, занимающее политическую должность, поскольку представленный министерством и принятый Национальным Собранием законопроект, в котором четко зафиксировано, что членом Совета попечителей не может стать занимающее политическую должность лицо, не вступил в силу. Как сообщает Арменпресс, об этом министр сказал в беседе с журналистами в Национальном Собрании, коснувшись избрания вице-премьера Сурена Папикяна председателем Совета попечителей ЕГУ.

Думанян напомнил, что правительство внесло законопроект «О высшем образовании и науке», в котором четко прописано, что в совете попечителей не может быть людей, занимающих политические должности или руководящие должности в политических организациях. Законопроект был принят Национальным Собранием, а Конституционный суд признал некоторые положения административной части неконституционными.

«Мы же приняли решение КС к сведению, и эти два положения уже находятся в обращении в отредактированном виде», - сказал министр.

Коснувшись критики, что действующая власть сейчас делает то, что раньше критиковала, он заверил, что это не так. «Чтобы не терять время зря, мы были вынуждены вернуться к действующему закону. А действующим законом предлагается четыре пропорции: 25% - студенты, 25% - профессорско-преподавательский состав, 25% - уполномоченный орган, 25% - учредитель. Сторону учредителя представляют должностные лица. Мы максимально сократили количество членов совета попечителей», - сказал Думанян.

Таким образом, по словам министра, они вынуждены действовать согласно закону, постановлению правительства, которое было принято в 2005 году, где четко прописано, что состав совета должен быть в такой-то пропорции. В результате там появились государственные должностные лица и политики.

«Сейчас мы находимся в таком законодательном поле, где мы обязаны назначать должностных лиц, которые являются политическими лидерами, занимают различные должности в политическом поле», - сказал Думанян.

В ЕГУ 6 ноября прошло заседание Совета попечителей фонда «Ереванский государственный университет», в ходе которого вице-премьер Сурен Папикян был избран председателем Совета попечителей ЕГУ, а представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян - секретарем Совета.