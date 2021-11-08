Азиатские индексы выросли - 08-11-21
ТОКИО, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.35% и составил 29507.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.30% и составил 2035.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.20% и составил 3498.63 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 24763.77 пункта.
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