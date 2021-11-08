Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном покушение на иракского премьера Мустафу аль-Казими. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы Ф. Хусейн поделился информацией о совершенном покушении на премьер-министра Ирака Мустафу Каземи путем ударов с БПЛА по его резиденции, расположенной в "зеленой зоне" Багдада", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в ходе разговора с российской стороны была подтверждена солидарность с руководством и народом Ирака в борьбе с терроризмом, отмечена важность сплочения иракского общества в противостоянии с любыми попытками дестабилизации ситуации в стране.

"Был также затронут ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно- техническому сотрудничеству, иракскую часть которой возглавляет Ф. Хусейн", - добавили в МИД РФ.

СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака Мустафы аль-Казими в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Казими в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.