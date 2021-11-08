Либеральные партии Чехии подписали соглашение о формировании правительства

Представители чешской оппозиционной либеральной коалиции подписали соглашение о формировании правительства. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Чешское телевидение.

Документ подписали председатели политических сил из партийной коалиции "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция. Ответственность. Процветание - 09", а также Пиратской партии и центристского движения "Старосты и независимые". Коалиционное правительство возглавит председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала.

По итогам состоявшихся 9 октября выборов в Палату депутатов наибольшее число голосов избирателей получила коалиция "Вместе" - 27,79%. Ее представителям достался 71 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента. Возглавляемое Бабишем центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") заручилось поддержкой 27,17% избирателей, но тем не менее получило 72 парламентских кресла.

Коалиция леволиберальной Пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые" собрала 15,62% голосов избирателей и получила 37 депутатских мандатов. В состав нижней палаты парламента прошла также выражающая взгляды евроскептиков правоцентристская партия "Свобода и прямая демократия" - она получила 9,56% голосов и 20 депутатских мест.