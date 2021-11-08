В окрестностях Шуши азербайджанцы стреляли в гражданских лиц, есть один погибший
Служба Национальной безопасности Республики Арцах получила информацию, что 8 ноября, около 15:00, на перекрестке близ города Шуши с азербайджанской стороны была открыта стрельба в направлении гражданских лиц, осуществляющих на данном участке ремонтные работы на водопроводных трубах.
Как передает «Арменпресс», СНБ Арцаха сообщает, что в больницу Степанакерта были доставлены 4 гражданских лица, один из которых скончался, троим оказывается медицинская помощь.
В настоящее время СНБ, оперативные группы Полиции Атцаха и следователи Следственного комитета проводят оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные мероприятия для выяснения обстоятельств инцидента.
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