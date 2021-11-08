Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за мигрантов

Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Как передает Арменпресс, об этом сообщили СМИ со ссылкой на МВД.

Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей.



"Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва направляет войска к границе с Польшей и Белоруссией", - говорится в сообщении агентства Рейтер.



По данным агентства, Билотайте также сообщила, что правительство в понедельник обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией.

Ранее польские власти созвали антикризисный штаб из-за ситуации с беженцами. В Варшаве обвинили Минск в подготовке переброски мигрантов через границу. Власти страны утверждают, что эта операция станет "самым массовым силовым проникновением на территорию Польши".

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у них нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.

В связи с ситуацией президент Польши ввел на границе режим чрезвычайного положения, к ее охране привлекли армию и полицию.

По последним данным, с начала текущего года нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 30 тысяч человек.