Бывший губернатор Ширака назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктур

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ованнес Арутюнян назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктуры.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.

Ованнес Арутюнян занимал пост губернатора Ширака с 21 июня 2021 года. 4 ноября 2021 года Арутюнян был освобожден с должности губернатора Ширака. Ованнес Арутюнян возглавлял пропорциональный список партии «Гражданский договор» на выборах в органы местного самоуправления в Гюмри, но после поражения на выборах блоку «Баласанян» сложил с себя полномочия члена Совета старейшин Гюмри.