СМИ: правительство Кувейта подало прошение об отставке

Правительство Кувейта во главе с шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом подало прошение об отставке эмиру страны шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник местная газета Al Qabas.

"Заседание правительства завершилось несколько минут назад. Министры приняли решение подать прошение об отставке высшему политическому руководству страны", - приводит издание слова источника.

О причинах решения исполнительного органа власти не сообщается. Между тем прошение об отставке принято на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между парламентом и кабмином, то есть между так называемыми молодой и старой элитой. По итогам прошедших в декабре парламентских выборов состав 50-местного Национального собрания (парламента) обновился на 60%. Уже в январе в соответствии с парламентским запросом, который поддержали 30 депутатов, было принято решение о вызове премьер-министра Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха в Нацсобрание, депутаты обвинили его в подборе неквалифицированных и отчасти провокационных фигур на министерские посты.

13 января кабмин подал в отставку, не успев проработать и месяц, а 2 марта указом эмира было сформировано новое правительство. Кроме того, в апреле 22 депутата выдвинули запрос на отстранение от должности действующего председателя парламента Марзука Али аль-Ганима на основании того, что он, по их словам, нарушил конституцию, предоставив премьеру неприкосновенность и тем самым возможность избегать допросов по требованию прокуратуры. Запрос парламентариев был отклонен большинством голосов членов Нацсобрания.