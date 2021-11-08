9 ноября Национальное собрание Республики Арцах созывает внеочередное заседание

9 ноября в 11.00 часов по инициативе депутатов Национального собрания согласно части 2 статьи 114 Конституции Республики Арцах и части 1 статьи 37 Закона «Регламент Национального собрания» созывается внеочередное заседание Национального собрания Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание Арцаха, отмечая, что в повестке дня всего один вопрос - заявление Национального собрания Республики Арцах «О неотъемлемом праве народа Арцаха жить свободно и независимо». Основной докладчик: А. Товмасян.